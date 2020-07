Eis: twintig maanden cel voor schuld aan verdrinkingsdood

Tegen de 29-jarige Roy B. uit Wernhout is donderdag twintig maanden gevangenisstraf geëist wegens dood door schuld. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het B. toe te rekenen dat de 17-jarige Orlando Boldewijn op 18 februari 2018 is verdronken. „Hij heeft zijn morele plicht totaal verzaakt door niet 112 te bellen”, aldus de officier van justitie donderdag bij de rechtbank in Den Haag, die B. „totale koude onverschilligheid” over het lot van Orlando verweet.

B. had die avond via de dating-app Grindr een afspraakje met het slachtoffer. Na een anonieme tip werd diens lichaam op 26 februari 2018 gevonden in het ijskoude water in de Haagse wijk Ypenburg, vlak bij het woonbootje van B. B. verklaarde bij de politie dat hij Boldewijn die nacht in het water heeft zien spartelen met de handen omhoog maar niets heeft gedaan, een verklaring die hij overigens maandag gedeeltelijk weer introk.

Tijdens die eerste zittingsdag verklaarde hij dit onder druk van de politie hebben verklaard, maar dat hij nu alleen nog maar met zekerheid wist te zeggen dat hij die nacht „iets gehoord of gezien had” in het water. Omdat hij naar eigen zeggen „helemaal in paniek was” en niet wist wat hij moest doen, belde hij geen 112 en is hij gaan slapen.