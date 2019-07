Eis tot 8 jaar en tbs om doodslag schoonmoeder

Het Openbaar Ministerie wil dat Utrechter Kevin N. (33) een celstraf krijgt van acht jaar en tbs met dwangverpleging voor het zwaar mishandelen en doden van zijn schoonmoeder, de 58-jarige Soraya Gooyer. Tegen de twee zussen Nadia (31) en Nicole (33) en haar partner Patrice C. (43) eisten de aanklaagsters voor de rechtbank Utrecht celstraffen van respectievelijk zes, vier en drie maanden. Zij zijn volgens het OM medeplichtig aan mishandeling.

Het slachtoffer werd eind oktober 2017 dood gevonden in haar woning in de wijk Overvecht. Ze stierf door onder meer ‘samendrukkend geweld’ op haar hals en kaak. Uit het ernstige letsel over haar hele lichaam - onder meer gebroken ribben, neus en kaak - bleek dat de vrouw een lange periode ernstig was mishandeld.

De twee stellen woonden, met een gehandicapt zusje, in bij het slachtoffer in de kleine flat. De sfeer tussen de twee stellen was en is wantrouwend. Er waren geldproblemen. Het OM stelt dat de ontkennende N. liegt en dat overtuigend is bewezen dat de vrouw is overleden door zijn agressie.