Eis tot 60 maanden cel voor wapendiefstal DJI

Tegen twee mannen uit Ede is een gevangenisstraf tot 60 maanden cel geëist voor het stelen van wapens van de Dienst Justitiële Inrichtingen in Zutphen vorig jaar. De officier van justitie sprak maandag in de rechtbank in Zutphen van „een goed geplande, doelbewuste, brutale inbraak”.

De gestolen vuurwapens - van het type Walther - waren nieuw en speciaal ontworpen voor de overheid. De officier van justitie noemde het „onverteerbaar” dat de verdachten doelbewust juist deze wapens hebben gestolen „in het volle besef dat ze in het criminele circuit terecht zouden komen”.

In de nacht van 29 juli op 30 juli vorig jaar zijn bij de DJI 23 vuurwapens met patroonhouders, ongeveer 675 scherpe patronen, 25 busjes pepperspray, handboeien en portofoons gestolen. Een deel van buit is later gevonden in de tuin bij het huisje waar de 31-jarige verdachte verbleef, en dat op naam van zijn moeder staat. Tegen deze man werd de hoogste straf geëist. De 26-jarige medeverdachte hoorde een celstraf van 54 maanden eisen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.