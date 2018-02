Eis tot 12 jaar voor drugsbende Party King

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag straffen tot twaalf jaar cel geëist tegen hoofdverdachten van de drugsbende rondom partyverhuurbedrijf Party King in het Brabantse Best. In de rechtbank in Den Bosch noemde de officier van justitie het bedrijfspand een marktplaats voor criminelen.

De hoogste strafeis was voor Alfons G. Hij zou de leider van de bende zijn, die zich bezighield met productie, handel en export van synthetische drugs. Het bedrijf fungeerde daarbij volgens hoofdverdachte Rens H. als een dekmantel. H. en Bert L. stonden daaronder. Tegen hen werd elf en tien jaar cel geëist. ‘Kok’ Maikel van D. hoorde vijf jaar eisen voor zijn rol als producent.

De bende werd 4 april 2016 opgerold tijdens de operatie Trefpunt. Op die dag vielen 1500 medewerkers van politie en justitie binnen op 124 locaties in met name Brabant en Limburg. Er werden 56 verdachten opgepakt.