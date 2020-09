Eis tien jaar cel en tbs voor dodelijke steekpartij Warmoesstraat

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 50-jarige man die op 5 juli vorig jaar een 29-jarige man in de hoofdstad zou hebben doodgestoken. Volgens het OM is het motief voor het geweld tot op de dag van vandaag duister gebleven.

De steekpartij deed zich voor in de binnenstad, in de Warmoesstraat, en is geregistreerd door bewakingscamera’s. Op de beelden is te zien dat de verdachte opgefokt door de straat loopt, terwijl het slachtoffer ontspannen komt aangefietst. De verdachte stak het slachtoffer driemaal. Kort na het incident kon de man worden gearresteerd. Bij zijn aanhouding viel er een mes uit zijn broek en bleek hij nog een mes bij zich te dragen in een buideltasje. Het slachtoffer is ter plaatse overleden.

Volgens justitie heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan doodslag. Voor het doden met een vooropgezet plan (moord) ontbreekt het bewijs. Dat de man uit zelfverdediging zou hebben gestoken, zoals hij eerder heeft verklaard, is niet gebleken, aldus het OM. „Dit is een schoolvoorbeeld van een situatie waarin verdachte de agressor is, waarin verdachte aanvalt en waarin verdachte zonder enig aanleiding dodelijk geweld toepast”, aldus de officier van justitie.

Het OM acht ook bewezen dat de verdachte eerder op de bewuste dag iemand heeft bedreigd met een mes. Om herhaling te voorkomen, moet hij volgens justitie in het kader van een tbs-maatregel worden behandeld.