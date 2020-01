Eis: tbs voor verdachte steekpartij waardoor Thijs H. ontsnapte

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Maastricht tbs met voorwaarden geëist tegen de 51-jarige verdachte van een steekpartij bij ggz-instituut Mondriaan in Maastricht. In het tumult rond deze steekpartij op 8 mei 2019 wist drievoudig moordverdachte Thijs H. uit Mondriaan weg te glippen.

Door de steekpartij raakten vijf mensen gewond. De verdachte, Arnold S., weet zich van de steekpartij naar eigen zeggen niets meer te herinneren.

Uit rapporten van een psycholoog en een psychiater bleek dat de Duitser Arnold S. tijdens de steekpartij ontoerekeningsvatbaar was. Zij adviseren tbs met voorwaarden. Volgens zijn advocate Mieke Hissel had de man, gehuwd en vader van twee zonen, een psychose.

De zaak trok landelijk aandacht omdat drievoudig moordverdachte Thijs H. van de consternatie rond de steekpartij gebruikmaakte door uit de instelling weg te lopen.

Thijs H. heeft bekend begin mei 2019 drie moorden te hebben gepleegd. Vlak na deze moorden brachten zijn ouders hem naar Mondriaan, maar tijdens de steekpartij door Arnold S. wist hij te ontkomen. Na een klopjacht kon hij worden gearresteerd.