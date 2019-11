Eis tbs voor doden moeder

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Breda tbs met dwangverpleging geëist in de zaak tegen Michael G. Die heeft bekend dat hij op 30 januari in Kaatsheuvel zijn 64-jarige moeder heeft gedood. Doodslag, aldus de officier van justitie.

Volgens gedragsdeskundigen had de man een psychose en wist hij niet wat hij deed. Ze verklaarden hem volledige ontoerekeningsvatbaar. Hij vertelde de rechters dat hij zijn moeder doodsloeg „met de kracht van aartsengel Michael”. Hij dacht dat zijn moeder hem behekste met een voodoopop. Hij wilde haar die pop afpakken en toen dat niet lukte, had hij zijn moeder geschopt en geslagen.

G. had zich een dag voor de moord gemeld GGZ BreBurg. Op de crisisdienst was echter geen plek en hij werd weggestuurd. De man stond daardoor weer op straat. GGZ-instelling Amarant, waar BreBurg onder valt, is nog bezig met een intern onderzoek.

Het ging al langer slecht met de man. Hij vroeg de rechters geen tbs op te leggen, maar een gedwongen opname voor een jaar.