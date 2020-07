Eis: tbs met dwangverpleging voor misbruik dementerende vrouw

Een 24-jarige ex-medewerker van een verzorgingshuis in Gouda moet tbs met dwangverpleging krijgen voor het misbruik van een bejaarde, dementerende vrouw. Dat eiste het Openbaar Ministerie donderdag voor de rechtbank in Den Haag.

De man werd betrapt toen hij in december vorig jaar een keer was vergeten om het camerasysteem uit te zetten, waardoor zijn collega's konden zien dat hij de vrouw tijdens het verschonen betastte. Het OM noemt het misbruik "buitengewoon schokkend en ernstig".

Het verzorgingshuis ontsloeg de man onmiddellijk. Bij de politie bekende hij dat hij het slachtoffer tien keer heeft aangerand, maar tegen een getuige heeft hij gezegd dat hij het tientallen keren heeft gedaan. Het misbruik gebeurde volgens het OM zeker gedurende langere tijd.

De vrouw was niet meer in staat weerstand te bieden. "Het slachtoffer was door haar dementie geestelijk kwetsbaar en voor de verzorging van de verdachte afhankelijk. Die heeft daarvan misbruik gemaakt voor zijn eigen seksuele gerief", zei de officier van justitie.

De verdachte is na een voorarrest van 125 dagen opgenomen in een speciale kliniek voor zedendelinquenten. Wat het OM betreft blijft hij daar zo lang als deskundigen dat nodig vinden. Daarna moet hij zich ambulant laten begeleiden. Als hij daaraan niet wil meewerken, moet hij alsnog 240 dagen de cel in, vindt het OM.

Uitspraak op 30 juli.