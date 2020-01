Eis: taakstraf voor meisje dat dodelijk ongeval veroorzaakte

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Roermond 180 uur taakstraf en zes weken voorwaardelijke jeugddetentie geëist tegen een minderjarig meisje wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeval.

Het meisje was 15 jaar, toen ze volgens het OM op 10 maart 2018 in Echt als bestuurster van een auto de macht over het stuur verloor en met hoge snelheid tegen een boom botste. Daardoor kwam een 15-jarig meisje, dat achterin zat, om het leven en raakte een 14-jarig meisje op de achterbank zwaargewond.

Tegen de 30-jarige broer van het meisje eiste het OM 150 uur taakstraf, twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Hij zat naast zijn zus in de auto en had toegestaan dat zij reed. Na het ongeval beweerde hij dat hij achter het stuur zat. Maar uit beelden gemaakt met een mobieltje van een van de inzittenden bleek dat zijn zus de auto bestuurde.

De rechtszaak vond maandag achter gesloten deuren plaats wegens de minderjarigheid van de inmiddels 17-jarige verdachte.

Uitspraak op 4 februari.