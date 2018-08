Eis: taakstraf voor hacken rioolinstallatie

Tegen een voormalige ambtenaar van de gemeente Lopik is een taakstraf van 240 uur geëist omdat hij vorig jaar en begin dit jaar acht keer de gemeentelijke rioolinstallatie zou hebben gehackt, terwijl hij sinds eind 2016 niet meer in dienst was. De 41-jarige Wilfred Z. zou daarbij ruim 8000 bestanden hebben verwijderd, waardoor de monitoring en bediening van de rioolinstallatie gevaar liep. Die installatie bedient ook de gemalen in Lopik en bij de hacks werden onder meer pompen uitgezet.

Z. ontkent in alle toonaarden dat hij na zijn ontslag nog heeft ingelogd. Hij kreeg dat ontslag omdat hij als verantwoordelijke voor het rioolbeheer bij de gemeente onder pseudoniem eveneens werkzaamheden deed voor een rioolonderhoudsbedrijf, dat hij ook opdrachten zou hebben verstrekt. Tegen Z. loopt nog een ander onderzoek wegens fraude. De gewiste bestanden zouden belastende informatie over Z. hebben bevat.

De rechtbank in Utrecht hield Z. zijn digitale voetafdrukken voor. De hacks vonden plaats vanaf drie IP-adressen die aan de man uit Bergambacht te linken zijn. Een IP-adres is het unieke adres van een computer. Ook vanaf drie andere IP-adressen vonden hacks plaats. Die zijn mogelijk van de laptop die Z. van de gemeente had en die na zijn ontslag is verdwenen. Een laptop kan meerdere IP-adressen hebben.

Het eigen account van Z. bij de gemeente is geblokkeerd na zijn ontslag, maar de inlogs vonden plaats met administrator- en testaccounts. Tijdens alle hacks bevond de mobiele telefoon van Z. zich steeds in de directe omgeving van de IP-adressen, blijkt uit zendmastgegevens, ook van die van de verdwenen laptop. „De telefoon en de laptop zijn geografisch aan elkaar te koppelen”, constateerde de rechter.

Z. ontkent elke betrokkenheid en zegt ook geen wrok te koesteren om zijn ontslag. „Ik ben niet boos op de gemeente, ik kwam nog regelmatig op de koffie.”

Uitspraak op 13 september.