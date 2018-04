Eis OM 4 jaar voor dodelijk ongeval Assendelft

Tegen een 27-jarige man uit Zaandam die in oktober een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte, is een celstraf van vier jaar geëist. Hij botste met zijn auto frontaal op die van het slachtoffer, een 41-jarige vrouw, toen hij inhaalde op een plek waar dat niet mocht. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hem van roekeloosheid, omdat hij zich uitermate risicovol en verwijtbaar heeft gedragen, bleek donderdag voor de rechtbank in Alkmaar. Hij zat bovendien nog in zijn proeftijd na een veroordeling voor gevaarlijk rijgedrag.

De man, Fatih K., was met alcohol op in de auto gestapt en negeerde waarschuwingen van anderen om dit niet te doen. Hij slingerde op de provinciale weg tussen Assendelft en Beverwijk, reed veel harder dan is toegestaan en haalde op de N246 in het pikkedonker een andere auto in ondanks een dubbele doorgetrokken streep op de weg. Hij botste vrijwel direct op de auto van het slachtoffer die hem tegemoetkwam. Ze overleed ter plekke.

Ook wil het OM dat hij na zijn celstraf vijf jaar niet mag rijden.