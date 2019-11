Eis negen maanden voor rollatorongeluk Breda

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag negen maanden cel geëist, waarvan twee voorwaardelijk, tegen Bredanaar Ouassim Z. omdat hij op 28 april in Breda een 79-jarige vrouw met een rollator omver reed, daarna over haar heen reed en ervandoor ging.

Volgens justitie heeft de man ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend’ gereden. De man heeft bekend dat hij het ongeluk veroorzaakte. De vrouw was die avond in het donker de straat aan het oversteken met haar rollator. Z. reed de vrouw ondersteboven. Toen de politie in mei de beelden van het ongeluk verspreidde om de dader te vinden, leidde dat tot veel commotie. Daarop meldde Z. zich bij de politie. De officier eiste ook een rijverbod van twee jaar.

Z. heeft dinsdag net als de vorige keer excuses aangeboden. „Het ging niet expres. Ik stond niet op om een ongeluk te maken. Het is heel erg wat er is gebeurd.” De 28-jarige Bredanaar zei tijdens de zitting dat hij niet goed op de weg had gelet, omdat hij een asbak zocht onder de passagiersstoel. Daardoor nam hij de bocht te ruim en raakte hij de vrouw. Hij reed in paniek door, verklaarde hij.

De inmiddels 80-jarige vrouw had een verbrijzeld bekken, gezichtsbreuken, een gebroken knie en verloor veel bloed. Met haar gaat het inmiddels beter, al revalideert ze nog wel. De vrouw heeft vorige week in de gevangenis een gesprek gehad met Z. Daarin heeft ze hem zijn daad vergeven, zo bleek tijdens de zitting.

Rechters vroegen zich hardop af hoe het mogelijk was om zomaar door te rijden. Ze hintten op het gebruik van lachgas. Ruim een week voor het ongeluk, veroorzaakte Z. ook al twee aanrijdingen, met en fietser en met een lantaarnpaal. Bij één van die ongelukken werd een fles lachgas weggegooid toen de politie kwam. Volgens Z. was die echter van een inzittende en gebruikte hij geen lachgas.

De uitspraak is 3 december.