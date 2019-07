Eis negen jaar cel coke-import havenmedewerker

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam heeft negen jaar cel geëist tegen een 44-jarige havenmedewerker, wegens de import van ruim 1150 kilo cocaïne. Volgens het OM heeft de man zich laten omkopen.

De douane trof in september en oktober 2016 verschillende opengebroken containers aan op de terminal van ECT. Alle containers waren gevuld met koffiebonen en hadden hetzelfde land van herkomst en dezelfde afzender en bestemming. De verdachte havenmedewerker kwam in beeld doordat met zijn account is geprobeerd de containers te verplaatsen.

Volgens het OM werd daarbij een beproefde smokkelmethode gebruikt, waarbij drugs vanuit de smokkelcontainer in een container uit een onverdacht land worden gestopt. Criminelen moeten daarvoor controle hebben over de positie van containers. Smokkelcontainers worden in de buurt van ‘veilige’ containers geplaatst. Criminelen hebben daarvoor mensen nodig die in de haven werken.

De verdachte heeft verklaard dat hij nooit is betaald, maar volgens justitie heeft hij meer geld uitgegeven dan hij normaal gesproken zou kunnen. Het OM wil dat hij zijn misdaadwinst van 94.000 euro terugbetaalt aan de staat.

De rechtbank doet uitspraak op 7 augustus.