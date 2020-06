Eis: Levenslang voor moord op Andy de Heus

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Maastricht een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de man die wordt verdacht van het doden van de Limburgse marktkoopman Andy de Heus. De 52-jarige Ronnie S. zou de 30-jarige De Heus in december 2012 in een vakantiewoning in Stevensweert met meerdere schoten gedood hebben tijdens een hoog oplopende ruzie om drugs.

Ook zou hij het stoffelijk overschot hebben weggemaakt. De Heus werd na jaren van vermissing in 2016 gevonden bij een visvijver niet ver van Stevensweert. Volgens het OM heeft S. bekend De Heus gedood te hebben en diens lichaam te hebben begraven.

De behandeling van de zaak liep vertraging op toen advocaat Serge Weening in oktober 2019 onverwachts de verdediging van Ronnie S neerlegde. Zijn huidige advocaat, Peer Szymkowiak moest volgens de rechtbank „op een rijdende trein springen” en zich daarbij inlezen in het duizenden pagina’s dikke dossier. Dat betekende al vertraging in de zaak. De coronacrisis deed daar nog een schepje bovenop.

De verdediging van Ronnie S. komt komende donderdag aan het woord. De rechtbank doet twee weken later uitspraak.