Eis: lange celstraffen Satudarah Geleen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in Roermond celstraffen van drie tot elf jaar geƫist tegen zeven leden van Satudarah uit Geleen. Ze zijn volgens het OM lid van een criminele organisatie en maakten zich daarbij schuldig aan afpersing, vrijheidsberoving, wapenbezit, witwassen en drugsdelicten. De verdenkingen verschillen per verdachte.

Een jaar geleden arresteerde de politie tien leden van Satudarah in Geleen. Zeven staan deze week terecht, de andere drie in januari.

Bij de invallen in een clubhuis en de woningen van verdachten nam de politie grote sommen geld, wapens en motoren in beslag. Bij de pogingen tot afpersing ging Satudarah volgens de politie uiterst gewelddadig te werk. Soms deed iemand aangifte, maar kwam hij daar later weer op terug uit angst voor represailles.