Eis jeugddetentie tegen 3 jonge verkrachters

Drie Rotterdamse tieners moeten als het aan de officier van justitie ligt zes tot acht maanden worden opgesloten in een jeugdgevangenis voor het beurtelings verkrachten van een 35-jarige vrouw bij het treinstation in Schiedam. Tegen twee van hen is ook een voorwaardelijke pij-maatregel geëist, een soort tbs voor jongeren.

De rechtbank in Rotterdam behandelde de rechtszaak tegen de minderjarigen vrijdag achter gesloten deuren. De verdachten, onder wie een tweeling van vijftien jaar en een vriend van zestien, zouden het slachtoffer hebben gevolgd naar een parkeerplaats verderop. Daar zouden de drie jongens haar zeker acht minuten lang in haar eigen auto hebben verkracht.

De verdachten werden mede naar aanleiding van getuigenverklaringen opgespoord en opgepakt. De zaak verscheen in opsporingsprogramma’s op televisie.

Behalve de verkrachting had het drietal ook enkele andere strafbare feiten op de kerfstok.

De rechter doet op 1 juni uitspraak. Die is wel openbaar.