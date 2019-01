Eis jaar cel voor fraude met huurcontracten

Tegen een 24-jarige man die huurcontracten zou hebben vervalst en verkocht, is voor de rechtbank in Amsterdam vijftien maanden celstraf geëist waarvan drie maanden voorwaardelijk. Met de frauduleuze contracten konden mensen zich inschrijven bij de gemeente en daarna reisdocumenten of voorzieningen aanvragen. De verdachte uit De Lier werd vervolgd voor tien gevallen in Amsterdam, maar het onderzoek strekte zich ook uit naar Den Haag en Rotterdam.

De officiële bewoners van de huizen wisten hier niets van en kregen soms allerlei problemen met instanties of de gemeente. „Voordat dat weer rechtgetrokken is, ben je zo een half jaar verder. Verspilde energie, irritatie en misschien nog wel het ergste: je zit in de verdachtenbank. Toon maar eens aan dat degene die zich heeft ingeschreven niet bij jou woont”, zei de officier van justitie.

Hoeveel geld de verdachte er mee zou hebben opgestreken, is niet bekend. De kopers betaalden gemiddeld 300 euro voor een contract. Een aantal kopers, veel kwetsbare personen, is als verdachte gehoord, maar de politie kon niet vaststellen dat ze zich van de fraude bewust waren.