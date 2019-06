Eis jaar cel Satudarah-oprichter voor wapenbezit

Tegen Michel B. (54), een van de oprichters van de inmiddels verboden motorclub Satudarah, is een jaar celstraf geƫist wegens verboden wapenbezit. Twee andere oud-leden van de motorclub hoorden bij de rechtbank in Almelo een straf van eveneens een jaar en een van negen maanden tegen zich eisen.

Bij een inval in mei 2017 in een gepantserde woning van B. in een woonwijk in Enschede waren drie doorgeladen vuurwapens aangetroffen. Volgens justitie bereidden de bendeleden zich daarmee voor op een treffen met de daders van een granaataanval in dezelfde woning in december 2016. Omdat er gevaar bestond voor de buurtbewoners was justitie tot de inval overgegaan.

Tegen Michel B. loopt ook nog een zaak wegens wapenbezit, afpersen, witwassen en leidinggeven aan een criminele organisatie bij de rechtbank in Zwolle.