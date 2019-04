Eis: half jaar voor hulp ontsnapping uit cel

Tegen een 27-jarige man uit Gouda die eind december een medegevangene hielp ontsnappen uit gevangenis De Schie in Rotterdam, is een half jaar celstraf geëist. Deze man kwam ongezien de poort uit door zich in een vuilniszak te verstoppen die de verdachte naar buiten bracht. De officier van justitie sprak vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam van een brutale en kwalijke zaak.

Verdachte Abdoullah T. pakte die 28e december zijn spulletjes in de vuilniszak in, omdat hij na 2,5 jaar celstraf naar huis mocht. Op dat moment kwam de medegevangene zijn cel binnen, een oud-buurjongen die hij vanaf de basisschool kende. Deze Karim wilde weg uit de Schie, omdat hij zou worden bedreigd door andere gevangenen. Hij kroop in de blauwe vuilniszak en kon zo op een transportkarretje wegkomen.

T. zei dat hij zich overvallen voelde door het plotselinge verzoek van zijn maatje om weg te komen. Karim had bovendien tegen hem gezegd dat het niet strafbaar was om te helpen, maar T. „voelde zich achteraf genaaid”, zei de verdachte vrijdag, omdat dit wel degelijk het geval bleek. T. vindt het niet grappig of om te lachen dat er zoveel media-aandacht is voor de ontsnapping.

Hij baalt ervan dat hij opnieuw een celstraf riskeert. T. zat vaker vast en heeft een strafblad van 27 pagina’s wegens diefstallen en inbraken. Zijn advocate bepleitte ontslag van rechtsvervolging, omdat T. zich niet bewust was van de strafbaarheid van de hulp. Ook sprak ze van overmacht, omdat T. psychisch onder druk stond om Karim te helpen. Anders vindt ze een voorwaardelijke straf meer dan genoeg. De raadsvrouw wees erop dat de gevangenis ook een fout heeft gemaakt, omdat de spullen van T. bij de uitgang niet werden gecontroleerd.

T. werd op 22 januari aangehouden. De voortvluchtige Karim werd op 18 februari opgepakt en zit nu de rest van zijn straf uit.