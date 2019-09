Eis: geldboetes voor agressie in vliegtuig

Voor de rechtbank in Haarlem zijn geldboetes van 1300 en 1800 euro geëist tegen vier verdachten, omdat zij zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) zo agressief en vervelend gedroegen tijdens een vlucht van Dubai naar Schiphol, dat de gezagvoerder zich genoodzaakt zag een noodlanding in Wenen te maken. Daar zijn zij van boord van het Transavia-vliegtuig gehaald.

Volgens het OM hebben de 23-jarige Mohamed A., de 24-jarige Maazen S., de 32-jarige Fadoua L. en de 26-jarige Nora L. tijdens de vlucht op 11 februari 2018 onder meer geroepen: „Als ik haar op straat tegenkom, steek ik haar lek” en „Jij blanke kapitalist, ik vind je wel op Schiphol”.

De aanklager eiste de hoogste boete tegen A. en S. omdat zij niet alleen tegen het cabinepersoneel, maar ook tegen andere passagiers dreigende taal zouden hebben gebruikt. Aan Transavia moeten de verdachten van de aanklager ruim 2100 euro schadevergoeding betalen. De verdachten kenden elkaar voor de vlucht niet, op de zussen na, maar zaten met zijn vieren naast elkaar. Een van de zussen is in opleiding tot grondstewardess.

Alle verdachten - uit Amsterdam, Rotterdam en Muiden - ontkennen ten stelligste. De uitspraken waarvan zij worden beschuldigd, noemden de verdachten „bizar” en „shocking”. Naar eigen zeggen was het een complete verrassing dat zij van boord werden gehaald. „Ik heb het gevoel dat er een machtsspelletje is gespeeld”, aldus S, die zich ook had afgevraagd of er sprake was van „etnisch profileren”.

De advocaten pleitten voor vrijspraak; volgens hen staan er te veel onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in het dossier.

Uit de getuigenverklaringen kwam het beeld naar voren dat het in het vliegtuig die hele nacht onrustig was. De verdachten zeiden hiervan echter niets te hebben gemerkt. „Het lijkt er bijna op dat u op een andere vlucht zat”, merkte een van de rechters op.

Uitspraak op 24 september.