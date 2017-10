Eis: geen straf voor schietende politieagent

Een agent die in 2014 acht keer op een verdachte schoot die met zijn Mercedes probeerde weg te scheuren moet geen straf krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Breda een zogeheten schuldigverklaring zonder straf geëist tegen de agent die wordt verdacht van poging tot doodslag

De agent van de politie Zeeland-West-Brabant.schoot op 25 november 2014 acht keer op de auto van een verdachte in Oosterhout. Nadat de Oosterhouter was staande gehouden, wilde die weer wegrijden. Omdat de agent dacht te worden aangereden, schoot hij. Hij gaf bij de rechtbank aan dat hij zich één schot kan herinneren en dat het daarna zwart voor zijn ogen werd.

Na het schietincident kwam de Mercedes een tweede keer tot stilstand. Toen de verdachte een weiland in rende, gooide de agent een lifehammer tegen diens rug. De officier eiste onder meer geen straf meer vanwege het gedrag van de verdachte en omdat het lang duurde voor de zaak voor de rechter kwam.