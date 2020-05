Eis drie jaar cel voor handel in illegaal vuurwerk

Voor de rechtbank in Zwolle heeft het Openbaar Ministerie tegen een 23-jarige man uit Houten drie jaar cel geëist, wegens bezit van en handel in illegaal vuurwerk. De man werd in een jaar tijd drie keer betrapt met partijen zwaar vuurwerk.

Op 31 oktober 2018 snapte de politie hem in Lichtenvoorde in een gehuurde vrachtauto, met daarin een grote lading vuurwerk. De man verklaarde toen dat hij de auto reed voor een persoon wiens naam hij niet wilde noemen. Begin oktober 2019 werd hij betrapt in Utrecht, toen hij bezig was dozen vuurwerk in een auto van iemand anders te zetten. Ook in zijn eigen auto stuitte de politie op een doos vuurwerk. De Houtenaar had 38.000 euro cash op zak.

Een paar dagen later deed de politie een inval in een door de verdachte gehuurde opslagruimte in Driebergen. Daar stuitte de politie op een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk, terwijl de ruimte volstrekt niet voldeed aan de eisen voor het opslaan van vuurwerk. De man werd gearresteerd en zit sindsdien vast.

Volgens het OM is de wereld van het illegale vuurwerk en de handel daarin te vergelijken met die van de drugs- en wapenhandel. De officier van justitie: „Een harde wereld waarin praten over het aandeel van anderen wordt afgestraft en waar druk en dreiging wordt gezet op mensen lager in de organisatie om vooral te zwijgen over afnemers en toeleveranciers.” De opstelling van de verdachte betitelde aanklager als „berekenend en sluw”.