Eis: drie jaar cel tbs’er om verkrachting

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 31-jarige man wegens de verkrachting van een medewerkster van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum (Limburg). De man heeft ook zelf bekend zich op 6 mei dit jaar vergrepen te hebben aan zijn persoonlijke begeleidster in de sociotherapeutische afdeling van de kliniek. „Het spijt me, dit had nooit mogen gebeuren”, zei hij voor de rechtbank.

De jonge vrouw raakte door de verkrachting gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Zij is sindsdien arbeidsongeschikt en lijdt aan angsten. Het slachtoffer wil 10.000 euro smartengeld.

Volgens een psychiater heeft de verdachte last van een periodieke explosieve stoornis en heeft hij psychopathische trekken.

Op 6 mei kreeg de man te horen dat hij voortaan de medewerkster niet meer mocht knuffelen. Dat maakte hem volgens het OM zo boos dat hij de medewerkster verkrachtte. Volgens het OM kan de man geen afwijzing verdragen.

De man werd al enkele jaren in de kliniek behandeld voor andere zaken, zoals agressie, mishandeling en bedreiging. Daarvoor was hij bijna uitbehandeld, hij zou op korte termijn worden overgeplaatst naar begeleid wonen. Het OM eist nu een nieuwe, extra tbs-maatregel die is toegespitst op het nieuwe strafbare feit, de verkrachting. De dwangverpleging heeft geen maximumtermijn als het aan het OM ligt, omdat de kans op herhaling als groot wordt ingeschat.

Raadsman Ted Kemper vroeg de rechtbank de verdachte een gevangenisstraf op te leggen die overeenkomt met het voorarrest, zodat de tbs-behandeling zo snel mogelijk kan beginnen.