Eis drie jaar cel dodelijk ongeval Amsterdam

De officier van justitie heeft woensdag drie jaar cel geëist tegen Egbert B., waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook wil het OM dat de 25-jarige Monnickendammer een rijverbod van vier jaar wordt opgelegd en na zijn celstraf ten minste een jaar klinisch wordt behandeld tegen zijn drugsverslaving.

Volgens de aanklaagster staat vast dat B. afgelopen zomer onder invloed van het verdovingsmiddel ketamine een dodelijke aanrijding veroorzaakte in Amsterdam. „Deze verdachte was volstrekt niet meer in staat om auto te rijden, maar is toch achter het stuur gekropen.”

B. reed de bewuste avond met ongeveer 85 kilometer per uur tegen het verkeer in de Eerste Oosterparkstraat op, waarna hij op het fietspad belandde en van achteren een 35-jarige Française aanreed. De vrouw raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis.