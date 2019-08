Eis: celstraf voor doodrijden 15-jarige jongen

Tegen een 22-jarige man uit Breukelen is een celstraf van één jaar geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij op woensdag 9 januari in een winkelstraat in Utrecht met een auto een 15-jarige jongen op zijn fiets heeft doodgereden. Beginnend bestuurder Thomas H. reed 80 kilometer per uur waar 50 mag en had twee keer zoveel THC-gehalte door cannabisgebruik in zijn bloed dan is toegestaan.

Het ongeluk gebeurde halverwege de avond op de Amsterdamsestraatweg. De jongen was op zijn e-bike aan het werk voor een maaltijdbezorgdienst en wilde oversteken. Het was donker en regenachtig. Volgens H. kwam de jongen vanachter een geparkeerde auto de rijbaan op. Hij zat in de auto van zijn vader met drie vrienden, op de terugweg van een coffeeshop.

De aanklaagster haalde donderdag voor de rechtbank in Utrecht rapporten aan waaruit blijkt dat het ongeluk niet gebeurd was als de auto 50 had gereden. Dan had hij op tijd stilgestaan of was het slachtoffer al aan de overkant geweest. Pas een halve seconde voor de botsing liet H. zijn gas los en remde.

De late reactie lijkt volgens de officier van justitie ingegeven door wietgebruik, wat de rijvaardigheid beïnvloedt. De verdachte, die dagelijks blowde, hield vol dat hij die dag geen joint meer had gerookt, de laatste was in de nacht naar die betreffende woensdag. Deskundigen stellen dat de verdachte tussentijds wel wiet moet hebben gebruikt, gezien het hoge gehalte in zijn bloed.

Het Openbaar Ministerie gaat uit van een ernstige verkeersfout waarbij H. onoplettend en onachtzaam reed. De aanklaagster eiste verder een proeftijd van twee jaar, toezicht van de reclassering en drie jaar rijontzegging.

H.’s advocaat bepleitte een werkstraf, onder meer omdat H. zich er niet van bewust was dat THC een langdurige uitwerking kan hebben. De verdachte zei na de emotionele verklaringen van de ouders van de jongen dat hij ontzettend veel spijt had.

Uitspraak op 15 augustus.