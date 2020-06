Eis: celstraf en tbs voor man die agent neersloeg bij trouwstoet

Tegen de 26-jarige Rotterdammer Shahid B. is donderdag door het Openbaar Ministerie achttien maanden cel en tbs met voorwaarden geëist wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een agent. B. maakte deel uit van een overlastgevende trouwstoet waartegen de agent op 30 augustus 2019 in Rotterdam optrad.

„Hij is knock-out geslagen en in hulpeloze toestand achtergelaten”, aldus de officier van justitie. B. verklaarde voor de Rotterdamse rechtbank dat hij de man een „rechte hoek” tegen het achterhoofd gaf toen hij zag dat de agent zijn zwager arresteerde. B. vluchtte na het geweldsincident weg. In oktober 2019 wist de politie hem uiteindelijk te traceren.

De agent raakte enige tijd buiten bewustzijn en kan nog steeds niet volledig werken. Hij legde een indrukwekkende slachtofferverklaring af. „Eigenlijk heb ik medelijden met je”, zo richtte hij zich tot B. Op zijn beurt richtte B. zich ook tot de agent: „Het spijt mij oprecht dat ik u heb aangevallen.”

De officier eiste mede door het verleden van B. tbs met vele voorwaarden, waaronder dat hij na het verlaten van de gevangenisstraf in een kliniek wordt opgenomen: „Er zijn nu al 27 rapportages opgemaakt en hij heeft een strafblad van tien pagina’s”, aldus de officier. „Hij verprutst het elke keer weer.” Zij eiste ook tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van een jaar.

De advocaat van B. pleitte voor regulier toezicht, zonder tbs-kader. Ook vroeg zij de rechtbank rekening te houden met het feit dat B. in de media „publiekelijk aan de schandpaal was genageld” en dat twee undercoveragenten hem een bekentenis hadden ontlokt. De rechtbank doet 9 juli uitspraak.