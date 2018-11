Eis: celstraf en boete voor rovende butler

Tegen een butler van het chique Noordwijkse hotel Huis ter Duin is dinsdag dertig maanden cel geëist, waarvan twaalf voorwaardelijk. Ook moet hij van het Openbaar Ministerie ruim drie ton schadevergoeding betalen en ook nog eens 465.000 euro aan crimineel verkregen geld terugbetalen aan de Staat. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte langdurig en meermalen misbruik gemaakt van het volste vertrouwen dat in hem was gesteld.

De 44-jarige man was persoonlijk assistent van de eigenares van het hotel. Hij wist de hand te leggen op sieraden van zijn bazin en van de vaste klanten. Daarin hij liet, volgens het Openbaar Ministerie, de kostbare diamanten vervangen door goedkope zirkonia’s, met de bedoeling de diamanten door te verkopen. Dat deed hij met zijn vertrouwenwekkende voorkomen en vlotte babbel, stelt het OM. Verder had hij voor een bejaarde vrouw haar sieraden laten taxeren, maar die zag ze nooit meer terug.

De man viel in maart 2016 door de mand toen zijn partner de gestolen diamanten aanbood bij een diamantair die de unieke kenmerken ervan herkende. De geschrokken bazin controleerde daarna haar eigen sieraden in de kluis, maar ook daarin zaten alleen nog maar neppers.

Het onderzoek liep al sinds 2016. De uitspraak is over twee weken.