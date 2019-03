Eis: cel voor leveren munitie aan terreurcel

Voor de rechtbank in Rotterdam zijn dinsdag celstraffen van 24 en 30 maanden geëist tegen vijf mannen die Franse terroristen zouden hebben geholpen aan munitie voor kalasjnikovs. De partij van tientallen kilo’s zware munitie werd op eerste paasdag 2016 gevonden in een kelderbox in Rotterdam-West. Voor een zesde verdachte vroeg het Openbaar Ministerie (OM) om vrijspraak.

De politie ontdekte de munitie in de kelderbox aan de Burgemeester Meineszstraat na de aanhouding van Anis B. Die zou in Syrië hebben deelgenomen aan de gewapende strijd van IS. B. werd in augustus 2016 aan Frankrijk overgeleverd.

Bij het oprollen van de terreurcel, waarvan B. vermoedelijk deel uitmaakte, deed de Franse politie in maart van dat jaar een inval in een appartement van IS in Argenteuil, een voorstad van Parijs. Daar werden onder meer vijf kalasjnikovs, handvuurwapens, 30 kilo explosieven en valse paspoorten ontdekt, aldus het OM.

Volgens het Landelijk Parket was ook de in Rotterdam gevonden munitie bedoeld om ingezet te worden bij een terroristische aanslag. De munitie was verpakt in plastic tassen waarop van drie verdachten vingerafdrukken zijn aangetroffen.

„Het onderzoek heeft een duidelijke link opgeleverd tussen de Nederlandse wapenhandel en de voorbereiding van aanslagen in Frankrijk”, aldus de officier van justitie. Het proces gaat donderdag verder met de pleidooien van de advocaten.