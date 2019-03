Eis: cel voor bedrijvendokter en notarissen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen tot 3,5 jaar geëist tegen een ‘bedrijvendokter’, drie notarissen en enkele katvangers omdat zij betrokken zouden zijn bij faillissementsfraude en het witwassen van criminele gelden. Volgens de aanklagers vormden zij een criminele organisatie en loopt de maatschappelijke schade door hun handelen in de miljoenen euro’s, zeiden ze donderdag voor de rechtbank in Amsterdam.

De hoofdverdachte heeft volgens het OM op grote schaal BV’s met schulden opgekocht die bijna failliet waren. Het eigendom van de BV’s werd overdragen aan zogeheten katvangers, die hun naam leenden en hielpen met witwassen.

De fraude gebeurde op twee manieren. De boedel werd leeggehaald zodat schuldeisers werden benadeeld. Ook werden op een complexe manier de rekeningen gebruikt om criminele gelden wit te wassen.

De notarissen waren nodig om de bedrijven over te dragen. Volgens het OM handelden zij in strijd met de Notariswet en hadden zij de transacties moeten weigeren. Tegen hen eiste het OM twee jaar cel, net als tegen twee katvangers. Een derde katvanger hoorde een werkstraf eisen. Tegen een derde notaris werd een half jaar cel geëist. Hij hoorde niet bij de organisatie maar hij had beter onderzoek moeten doen en de ongebruikelijke transactie moeten melden, aldus het OM.