Eis: cel en opname voor chantage via Tinder

Voor het online chanteren van zeven mannen is tegen een 23-jarige man uit Ulft een celstraf geëist van drie jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook moet hij volgens het OM opgenomen worden in een forensisch psychiatrische kliniek.

Tijdens de eerste zitting in juli eiste de officier van justitie alleen de deels voorwaardelijke celstraf voor het afpersen van zes slachtoffers. De rechtbank stelde daarna de zaak uit voor een psychiatrisch onderzoek.

Na berichtgeving in de media meldde zich nog een zevende slachtoffer. Wouter A. werd vorig jaar in mei opgepakt, nadat een twintigjarige man uit Beilen (Drenthe) vier maanden eerder zelfmoord had gepleegd. Hij kon zijn chanteur niet meer betalen en liep radeloos de A28 op.

De verdachte deed zich op datingapp Tinder telkens voor als meisje. Hij haalde zijn slachtoffers over om naaktfoto’s te sturen, waar hij hen mee afperste. Het geld had de man nodig voor zijn game- en gokverslaving. In het nieuwe onderzoek zijn meerdere psychiatrische aandoeningen geconstateerd. De feiten kunnen hem daardoor in verminderde mate worden aangerekend, vinden deskundigen.

De onderzoekers adviseren een opname voor de duur van maximaal één jaar. Dat advies neemt de officier van justitie over. De gedaagde zegt open te staan voor de behandeling. „Dit is heel ziek, dat ik dit heb gedaan”, zei hij. Volgens de aanklager heeft de man ruim 2600 euro verdiend door mensen af te persen. Zij eiste dat hij dit geld terugbetaalt aan de staat.

De rechtbank doet op 20 november uitspraak.