Eis: boete voor agent om fatale aanrijding

Een politieman die in september 2016 met de politiebus in de hoofdstad een 34-jarige fietser aanreed, met dodelijk gevolg, zou een geldboete van 500 euro opgelegd moeten krijgen. Daarnaast eiste het Openbaar Ministerie donderdag voor de rechtbank in Amsterdam dat de agent twee maanden voorwaardelijk niet mag rijden. Het OM beschuldigt de man ervan dat hij op weg naar een melding van een inbraak te hard heeft gereden, zonder dat hij zijn zwaailicht en sirene aan had.

De politieman is een hondengeleider en kwam af op een inbraak op heterdaad. Hij reed de fietser aan op de Nassaukade ter hoogte van de Potgieterstraat. De fietser had geen verlichting op zijn fiets en stak onverwachts de weg over op een plek waar hij eigenlijk de auto voorrang had moeten geven. De politieman zag de fietser te laat en kon niet meer remmen of uitwijken.

Volgens de aanklager reed de politiebus tussen de 81,5 en 83,5 kilometer per uur. De agent had zijn snelheid moeten aanpassen aan de situatie, zoals hij daarvoor ook had gedaan op een kruising, stelde de aanklager.

Aanvankelijk wilde het OM de agent vervolgen maar zag daarvan af toen de politie aankondigde maatregelen te zullen nemen. De nabestaanden dwongen vervolgens toch vervolging af.