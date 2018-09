Eis: bijna 14 jaar celstraf kopstuk cokebende

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Amsterdam tot bijna veertien jaar gevangenisstraf geëist tegen drie mannen die met de inzet van viskotters jarenlang cocaïne naar Nederland zouden hebben gesmokkeld.

Hoofdverdachte Muhammed S. (31) uit Amstelveen hoorde woensdag de hoogste straf eisen, dertien jaar en negen maanden cel. Zijn kompanen Ferry B. (43) uit Den Helder en Leendert R. (51) verdwijnen wat het OM betreft respectievelijk zes en vijf jaar achter de tralies.

Justitie kreeg de drie in het vizier toen de naam van S. opdook in een onderzoek naar de rol van Naoufal ‘Noffel’ F. bij de moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R., eind 2015 in Diemen. Toen de recherche S. nader onder de loep nam, leidde het spoor via B. en R. naar de eigenaar van de Urker viskotter Z181. Daarop werd vorig jaar juni in Harlingen 261 kilo cocaïne in beslag genomen, kort daarvoor opgepikt op zee.

De bemanningsleden en kottereigenaar Johannes N. kregen eerder tot zes jaar cel opgelegd in hun zaak, die volgens het OM model stond voor de manier waarop het drietal opereerde. De aanklager noemde hun organisatie „een geoliede machine” en de drie verdachten „onmisbare schakels” in een netwerk, dat vanuit Zuid-Amerika drugs op containerschepen naar Europa vervoerde, pakketten op zee liet afwerpen en liet oppikken door kotters.

S. - die ook wordt vervolgd voor poging tot doodslag en witwassen - was daarbij de leidende figuur, aldus het OM. Volgens de aanklager ging hij zo nietsontziend te werk, dat kottereigenaar Johannes N. na de onderschepping van het coketransport in Harlingen uit doodsangst met geen woord over hem durfde te reppen.