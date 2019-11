Eis acht jaar voor wurgen ex-schoonvader

Tegen een 47-jarige man heeft het Openbaar Ministerie maandag voor de rechtbank in Den Haag acht jaar gevangenisstraf geëist wegens het doden van zijn ex-schoonvader. Het 52-jarige slachtoffer, Lian Boel, werd op 13 maart vorig jaar dood gevonden in het huis van zijn voormalige schoonzoon in Rijswijk.

De man lag naast het bed. In het bed, onder een deken, lag de verdachte, slapend, onder invloed van slaappillen.

Volgens het OM heeft de verdachte Boel gewurgd. De man heeft zelf een andere lezing gegeven: hij zou ruzie met Boel hebben gekregen, waarbij zou zijn geduwd en getrokken. Het slachtoffer zou daarbij over de rand van het bed zijn gevallen en roerloos zijn blijven liggen. Daarna zou de verdachte, die naar eigen zeggen niet wist wat hij toen moest doen, de slaappillen hebben ingenomen en in bed zijn gaan liggen.

Het OM gelooft niets van dit verhaal, ook al omdat de man er wisselende versies van heeft gegeven. Daarnaast heeft hij niet kunnen ophelderen waarom hij geen alarm heeft geslagen, als het een ongeluk is geweest. Het letsel van het slachtoffer wijst op geweld.

De rechtbank doet uitspraak op 9 december.