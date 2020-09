Eis 8 jaar cel in hoger beroep voor grootschalige mensensmokkel

Voor het smokkelen van minstens 445 mensen eist het Openbaar Ministerie in hoger beroep een gevangenisstraf van acht jaar tegen een 40-jarige man uit de gemeente Oirschot. De man die volgens het OM leiding gaf aan de organisatie, zou 200.000 euro met de mensensmokkel hebben verdiend. Het OM wil dat hij de verdiensten terugbetaalt aan de Staat. Een 41-jarige medeverdachte uit Putten hoorde dinsdag een gevangenisstraf van vier jaar tegen zich eisen.

De rechtbank in Zwolle legde de verdachten in februari 2018 gevangenisstraffen op van vijf en vier jaar. De gevangenisstraf voor de man uit Putten bestond voor de helft uit een voorwaardelijke straf. De beide verdachten gingen daartegen in hoger beroep, dat dinsdag diende in Zwolle.

Het OM noemt het een van de grootste mensensmokkelzaken in Nederland. Justitie zegt over aanwijzingen te beschikken dat het mogelijk om 2000 gesmokkelde personen gaat. Het gaat om Syrische vluchtelingen die in 2014 en 2015 vanuit Griekenland, Italië en Hongarije verder Europa in zijn geholpen. Met busjes werden ze opgehaald en voor honderden euro’s vervoerd naar Nederland, Denemarken en Zweden, zonder dat ze beschikten over geldige papieren. De 40-jarige man geldt als leider van de criminele organisatie die in september 2015 werd opgerold.

Het hof doet op dinsdag 13 oktober uitspraak.