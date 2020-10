Eis 7 jaar cel voor verkrachting en twee aanrandingen in Hoorn

Het OM heeft donderdag een gevangenisstraf van zeven jaar geëist tegen een 31-jarige man uit Hoorn die wordt verdacht van een brute verkrachting. Volgens de officier van justitie heeft verdachte Mourad T. ook twee gewelddadige aanrandingen op zijn geweten.

T. wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van 31 mei op 1 juni vorig jaar een 23-jarige vrouw van de fiets heeft getrokken. Hij eiste geld en dreigde haar keel door te snijden. Daarna wordt de vrouw bijna een uur lang door de man verkracht..

Na de aangifte kreeg de politie het vermoeden dat de dader eerder had toegeslagen. De verkrachting langs het fietspad aan de Holenweg vertoonde overeenkomsten met twee onopgeloste aanrandingen in Hoorn. Ze werd in een van deze zaken ook om geld gevraagd en zaten de slachtoffers ’s nachts op de fiets toen de man toesloeg. Bij alle drie slachtoffers is DNA-materiaal van hun belager gevonden op de plekken waar hij de vrouwen had betast. Het DNA-materiaal is met spoed naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd. T. werd op 20 juni vorig jaar aangehouden na een DNA-match.

De verdachte, die ontkent de verkrachting en aanrandingen te hebben gepleegd, is eerder veroordeeld voor een verkrachting. Hij was voorlopig op vrije voeten en zat in zijn proeftijd, reden voor het OM te eisen dat hij nog 270 dagen van zijn vorige straf moet uitzitten. Naast de zeven jaar cel vroeg het OM de rechtbank in Alkmaar om de man een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op te leggen, wat betekent dat hij na de straf onder intensief toezicht blijft staan en zich aan voorwaarden moet houden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.