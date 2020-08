Eis: 7 jaar cel tegen vader verdronken peuter

Het Openbaar Ministerie heeft zeven jaar gevangenisstraf geëist tegen Paul den B. voor doodslag op zijn 3-jarige zoon Sven. Het jongetje verdronk op 18 december vorig jaar in het Noord-Willemskanaal bij het Drentse Ubbena, nadat zijn vader hem daarmee naartoe genomen had.

Volgens het OM heeft Den B. (40), door zijn zoontje in het donker mee te nemen naar een steile oever langs het kanaal, bewust het risico genomen dat het kind in het water zou belanden. Hij heeft verklaard dat hij zijn zoontje wilde laten plassen in het kanaal, onder het viaduct van de A28. Daarbij gleden ze uit en belandde Sven volgens hem in het kanaal. De Utrechter heeft verklaard dat het een ongeluk was.

Politieagenten haalden het kind uiteindelijk uit het ijskoude water. Naar schatting had hij er zo’n drie kwartier in gelegen. Op 31 december overleed het jongetje. Wat het OM betreft moet Den B. ook worden veroordeeld voor het onttrekken van Sven aan het ouderlijk gezag en voor het stalken van zijn ex.

Na een vechtscheiding met de moeder van zijn kind, zag Den B. zijn zoontje lange tijd niet. Vanaf september vorig jaar werd de omgang, onder begeleiding van jeugdzorg, opgebouwd. Op 18 december was het jongetje voor het eerst een hele dag bij hem.

De Utrechter wilde naar zijn ouders in Assen rijden, maar belandde in een file door protesterende boeren. Eenmaal in Assen besloot hij naar eigen zeggen dat hij zijn zoontje de roeiclub wilde laten zien waar hij als tiener zelf had geroeid en zo belandden ze bij het kanaal.

Zijn ex heeft meerdere keren aangifte gedaan van stalking. Vorig jaar juni werd Den B. veroordeeld, maar in november deed ze opnieuw aangifte, omdat de man haar bleef lastigvallen. De officier van justitie wil dat hij ruim 46.000 euro schadevergoeding aan haar betaalt.