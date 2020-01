Eis 7 jaar cel en tbs na fatale verkrachting Amsterdamse

De officier van justitie wil dat de 21-jarige Huruy O. uit Amsterdam zeven jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd voor de verkrachting en dodelijke mishandeling van een 68-jarige Amsterdamse, afgelopen jaar op eerste paasdag in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. „Deze vrouw is op gruwelijke wijze aan haar einde gekomen”, zei de aanklaagster donderdag voor de rechtbank in Amsterdam.

Volgens het Openbaar Ministerie viel de verdachte de vrouw in het donker op straat aan, rukte hij de kleren van haar lichaam, smeet haar op de grond en verkrachtte haar. Daarna sloeg en schopte hij haar tegen het hoofd. Het zwaargewonde slachtoffer raakte in coma en overleed in juni.