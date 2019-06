Eis 6 jaar voor fatale verkeersruzie

Tegen de 29-jarige Richard van den H. uit Krimpen aan den IJssel is zes jaar cel geëist voor het veroorzaken van een fataal ongeluk na een verkeersruzie vlak voor kerst vorig jaar.

De man vond dat hij bij het invoegen te weinig ruimte had gekregen van een andere automobilist en zette de achtervolging in. Na 6 kilometer wist Van den H. eindelijk voor de andere auto te komen en stopte plotseling op de N210 in Lekkerkerk. Een achteropkomend busje kon de botsing niet vermijden. In het busje zaten vier broers en de vriendin van een van hen. Zij en een van de broers kwamen om het leven, de anderen raakten zwaargewond.

De officier van justitie verweet voor de rechtbank in Den Haag Van den H. roekeloos rijgedrag. „Ieder weldenkend mens weet dat je je auto daar niet zomaar kunt stilzetten. Achteropkomend verkeer is volstrekt niet bedacht op een dergelijke situatie op die plaats op de weg en kan daar nauwelijks adequaat op reageren.”

Van den H. was onder invloed van marihuana en cocaïne achter het stuur gekropen. Hij moet wat de officier betreft ook vijf jaar lang zijn rijbewijs inleveren.

De uitspraak is op 11 juli.