Eis 6 jaar cel voor kluisjesroof Oudenbosch

Tegen twee bewakers van de Rabobank in Oudenbosch is dinsdag bij de rechtbank in Breda zes jaar cel geëist vanwege hun rol bij de geruchtmakende kluisjesroof in het filiaal. In het weekend van 2 tot 4 maart vorig jaar werden honderden kluisjes opengebroken.

Agron K. en Henri van W. zouden in de ogen van justitie samen met twee oud-collega’s de kraak hebben gepleegd, door onder meer deuren te openen en het alarm uit te zetten. De oud-collega’s zouden vervolgens zeker 24 uur bezig zijn geweest met het openbreken van alle kluisjes in de kluis.

De Rabobank heeft al 12 miljoen euro uitbetaald aan de gedupeerden. De bank claimde dinsdag bij de rechtbank 8,5 miljoen euro.

In de rechtbank in Breda werden dinsdag beelden getoond van bewakingscamera’s. Daarop is onder meer te zien hoe de bewakers elkaar binnen enkele seconden kruisen. De verdachten lopen naar binnen en 35 seconden erna komt één van de rovers naar buiten met twee gevulde vuilniszakken. Volgens justitie kan het niet anders dan dat de twee verdachten op dat moment de rovers moeten hebben gezien. “Ze waren daar nota bene vanwege een inbraakmelding.”

De officier van justitie stelde dat de roof "geen gewone bedrijfsinbraak was, waarvoor je een taakstraf van 120 uur krijgt". “Er is uitgebreid voorbereid. De toegang is getest, de alarmen zijn getest, het openen van de kluis. Als je zelfs een beveiliger niet meer kan vertrouwen, hoe moet je dan als bank je kostbaarheden beschermen?”

Justitie is nog op zoek naar de twee andere rovers. Die zouden in het buitenland zitten.