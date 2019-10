Eis: 6 jaar cel voor aanrijden van belager

Tegen een 42-jarige man uit Den Haag is zes jaar cel geëist, omdat hij volgens het Openbaar Ministerie na een ruzie zijn belager opzettelijk aanreed. Het slachtoffer raakte zo zwaar gewond dat zijn been moest worden geamputeerd. De verdachte zei voor de rechtbank in Den Haag dat hij handelde uit noodweer, omdat hij bang was. Maar het OM gelooft dat niet en gaat uit van poging tot doodslag.

De twee mannen hadden eind juli in Nootdorp ruzie gehad en - niet voor het eerst - met elkaar gevochten. De verdachte was door het latere slachtoffer met een buis geslagen. De Hagenaar zei dat hij zo bang voor hem was dat hij in zijn auto stapte en hem aanreed.

Maar volgens de aanklaagster was de ruzie al voorbij en was de ander lopend vertrokken. De verdachte had niet achter hem aan hoeven te rijden, aldus de aanklaagster. Ook is de verdachte na de aanrijding nog uitgestapt om het slachtoffer te slaan. De aanrijding was ingegeven door boosheid en vergelding, aldus het OM.

De eis omvat ook dat de verdachte vier jaar niet mag autorijden.

Uitspraak over twee weken.