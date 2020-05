Eis: 6 jaar cel tegen Mexicaan voor werk in drugslab Wateringen

Tegen Jesus P. V. is maandag in de rechtbank in Den Haag een celstraf geëist van zes jaar voor betrokkenheid bij grootschalige productie en bezit van drugs in een bedrijfspand in Wateringen. De 40-jarige Mexicaan werd februari vorig jaar aangehouden in het het lab. In het pand waren honderden kilo’s drugs gevonden, waaronder crystal meth. De straatwaarde bedroeg ongeveer 80 miljoen euro. Volgens zijn advocaat is P.V. slachtoffer van mensenhandel. „Hij is onder valse voorwendselen hierheen gehaald.”

P. V. ontkent niet dat hij in het pand werkte, maar zegt dat hij niet wist dat het om een drugslab ging. De sportinstructeur was naar eigen zeggen in Mexico tijdens zijn werk benaderd door iemand die hem vroeg drie maanden in de bouw te komen werken in Nederland. Hij zou 2000 dollar per maand krijgen, drie keer zoveel als hij thuis verdiende. Eenmaal hier moest hij in het lab gaan werken - schoonmaken zei hij - en werden zijn familie en hij bedreigd, vertelde de Mexicaan de rechter.

De advocaat van P. V. vindt dat de man, vader van drie kinderen, vrijgesproken moet worden. „Hij is slachtoffer, hij is uitgebuit en onder dwang aan het werk gezet.” De officier van justitie gelooft echter niet dat de Mexicaan niet wist waar hij mee bezig was. Ook zou P. V. volgens een getuige een aansturende rol hebben gehad en er zijn beelden van hem bij een bouwmarkt waar hij spullen voor het lab kocht. Volgens haar zijn er geen aanwijzingen dat hij het slachtoffer is van mensenhandel.

Met P. V. staan nog vijf verdachten terecht. Twee andere Mexicanen zitten in de cel, hun zaak wordt dinsdag behandeld. De uitspraak in de zaak van deze drie is op 26 mei. De zaak van de anderen - een Rotterdammer en twee mannen uit de Dominicaanse Republiek - is op een later moment. Zij zitten niet vast.

Afgelopen maart werden drie Mexicanen tot vier jaar cel veroordeeld voor het maken van grote hoeveelheden crystal meth op een binnenvaartschip in Moerdijk. Afgelopen vrijdag ontmantelde de politie een groot drugslab in het Gelderse dorp Achter-Drempt (gemeente Bronckhorst). Daar werden een Colombiaan, Amerikaan en Mexicaan aangehouden.