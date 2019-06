Eis: 6 jaar cel en tbs voor doodsteken vriend

Een 44-jarige vrouw uit Losser, bij Enschede, moet van het Openbaar Ministerie (OM) zes jaar celstraf plus tbs met dwangverpleging krijgen omdat ze haar vriend met een mes om het leven heeft gebracht. Dit stelde het OM maandagmiddag bij de rechtbank in Almelo.

Anela J. uit het voormalige Joegoslavië zou in de nieuwjaarsnacht van dit jaar haar 39-jarige Poolse vriend bij een schermutseling in hun woning in de rug hebben gestoken. De verdachte ontkende dit, het zou een ongeluk zijn geweest. Ze had een mes gepakt omdat ze zich door hem bedreigd voelde. Volgens het OM was daar echter geen enkele aanleiding toe. Beiden hadden die avond flink gedronken. Het stel had twee dochters van inmiddels vier jaar.

Ook wil het OM dat J. voor ‘affectieschade’ 30.000 euro aan de ouders van het slachtoffer betaalt plus 7000 euro voor reis- en begrafeniskosten.

In het verleden was de politie diverse malen opgeroepen in verband met huiselijke ruzies tussen de twee.

Volgens deskundigen heeft de vrouw een persoonlijkheidsstoornis en lijdt ze chronisch aan posttraumatische stressstoornissen die ze heeft opgelopen tijdens de oorlog in de Balkan in de jaren negentig. Daarom vinden zij behandeling op zijn plaats. Het OM gaat daar naar eigen zeggen in mee en eist daarom een kortere celstraf dan de gangbare negen jaar voor doodslag, met toevoeging van tbs.