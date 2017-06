Eis: 6,5 jaar cel na wapen- en drugsvondst

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft 6,5 jaar cel geëist tegen een 38-jarige verdachte van drugs- en wapenbezit. De politie vond eind vorig jaar acht vuurwapens, munitie, harddrugs met een straatwaarde van circa 4 miljoen euro en ongeveer 800.000 euro aan contant geld in de woning van de man in Amsterdam-Osdorp.

De man stapte in november vorig jaar zelf naar de politie. Hij vreesde naar eigen zeggen voor zijn leven, maar houdt sindsdien de kaken stijf op elkaar. „Na zijn eerste spontane verklaring die de verdachte bij de politie heeft afgelegd, heeft hij niets meer verklaard”, aldus het OM, dat vermoedt dat de verdachte deel uitmaakt van een criminele organisatie.

De man zat maandenlang vast, tot de rechtbank op 17 mei besloot zijn voorlopige hechtenis op te heffen. „Het feit dat verdachte zichzelf destijds vrijwillig bij de politie had gemeld, was nu reden voor de rechtbank om geen recidivegrond meer aan te nemen”, aldus het OM.

De officier van justitie vroeg de rechtbank woensdag om de verdachte weer te laten oppakken, omdat hij vluchtgevaarlijk zou zijn en mogelijk weer de fout ingaat. De rechtbank wees dat verzoek af.

De uitspraak is op 21 juni.