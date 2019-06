Eis: 5 jaar cel voor mislukte heroïnevlucht

Twee Duitse mannen die ervan worden beschuldigd dat zij met hun vliegtuigje vanuit Teuge twee koffers met 60 kilo heroïne naar Engeland wilden smokkelen, hangt een celstraf boven het hoofd van vijf jaar. De officier van justitie eiste die straf dinsdag tegen de 31-jarige Pascal R. en de 32-jarige Lukas G.

De twee werden in januari 2017 opgepakt nadat ze waren geland op het vliegveld in Teuge, vlakbij Apeldoorn. Ze waren daar eerder die dag ook opgestegen. Volgens de lezing van de aanklager kregen zij onderweg door dat de Britse grenspolitie het vliegtuig had uitgekozen voor inspectie. Daarop keerden ze om en landden uiteindelijke weer in Teuge. Daar werd het toestel alsnog gecontroleerd en de harddrugs ontdekt.

De mannen stelden voor de rechtbank in Zutphen dat ze niet wisten dat er heroïne in de koffers zat. Ze zouden die de avond ervoor hebben gekregen van een man die ze zeggen niet te kennen. Onderweg zouden ze er een slecht gevoel over hebben gekregen en daarom zijn teruggekeerd. Aan de Britse verkeersleiding hadden ze gemeld om te keren vanwege een technisch mankement. Daarvan was geen sprake, aldus het Openbaar Ministerie.