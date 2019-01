Eis: 5 jaar cel voor ‘brein’ tuindersfraude

Tegen hoofdverdachte Theo van K. in een grote, slepende strafzaak over fraude door een groep Brabantse en Limburgse tuinders is vijf jaar celstraf geëist. Volgens de aanklager was de 71-jarige zakenman het brein achter een schijnconstructie om aardbeien en champignons goedkoop te laten oogsten door Poolse seizoensarbeiders. De officier van justitie meent dat hij schuldig is aan valsheid in geschrifte en witwassen met een criminele winst die is geschat op 31 miljoen euro.

Van K. kocht van de tuinders ongeoogste aardbeien en champignons en liet ze door Poolse arbeiders plukken. De Polen waren in dienst van zijn Poolse of Cypriotische bedrijven.

De constructie werd volgens de officier van justitie opgetuigd om de afdracht aan de Nederlandse schatkist tot een minimum te beperken. Het belastingvoordeel veroorzaakte valse concurrentie op de markt. „Het is een schoolvoorbeeld van ondermijnende fraude”, aldus de aanklager donderdag.

In de hoogtijdagen van het imperium van Theo van K. werd een kwart van de aardbeien in Nederland geplukt door zijn Poolse personeel. Champignons en aardbeien werden geleverd aan gerenommeerde bedrijven zoals The Greenery en Albert Heijn. De omzet liep op tot 85 miljoen euro per jaar.

Miljoenenwinsten haalde Theo van K. contant op bij een bank in Luxemburg om ze te storten op de rekening van een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Met een valse administratie werd de winst uit de boeken van de tuinders gehouden, zegt de aanklager.

Negentien betrokken tuinders troffen vorig jaar een megaschikking met het Openbaar Ministerie. Ze accepteerden werkstraffen en moesten in totaal ruim 25 miljoen euro illegale winst terugbetalen.