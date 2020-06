Eis 5 jaar cel en tbs voor misbruik kinderen en verkrachting

De officier van justitie heeft donderdag vijf jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden geëist tegen een 50-jarige man uit Amsterdam, die zijn vier kinderen jarenlang zou hebben misbruikt en zijn voormalige echtgenote zou hebben verkracht. Bij de rechtbank in Amsterdam zei de aanklaagster dat „dit nooit meer mag gebeuren”.

De misstanden in het gezin kwamen iets meer dan vier jaar geleden aan het licht, toen de echtgenote haar man naakt in bed aantrof met hun jongste dochter, toen dertien jaar oud. Ze stapte naar de politie, die de man aanhield. De dochter wilde uit angst voor haar vader aanvankelijk niet veel zeggen en liet pas na verloop van tijd meer los. Ook kwamen gaandeweg andere misstanden aan het licht.

Volgens het OM is het gezin jarenlang gebukt gegaan onder de grillen van de man. Hij had last van hevige stemmingswisselingen, was snel boos en had losse handjes.