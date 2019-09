Eis: 5 jaar cel boekhouder kerk

In hoger beroep is vijf jaar celstraf geëist tegen een oud-penningmeester van de Christelijk gereformeerde kerk in Den Haag wegens seksuele mishandelingen van enkele verstandelijk beperkte of minderjarige vrouwen en van verduistering van ruim 435.000 euro van de kerk. Met het geld betaalde hij de vrouwen om zijn extreme seksuele wensen uit te voeren. Zij raakten hier soms door gewond.

Verdachte Richard B. (47) werd eerder veroordeeld tot vier jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. Zowel het Openbaar Minsterie als B. stapten naar het gerechtshof in Den Haag.

Onderzoek naar verklaringen penningmeester cgk Den Haag

De verdachte vindt niet dat hij grenzen overschreed. Het OM wees echter op de gewelddadige manier waarop hij met de vrouwen omging en op het feit dat hij soms doorging, ook als een vrouw aangaf te willen stoppen. De aanklager hekelde dat B. nog steeds geen enkele verantwoording neemt voor zijn daden - die plaatsvonden tussen 2014 en 2016 - en ook geen spijt heeft betuigd, ook niet voor de verduistering.

De uitspraak is op 1 oktober.