Eis: 4 jaar voor aanval op agent bij seksclub

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een man uit Emmen, die wordt verdacht van poging tot doodslag op een agent, vier jaar cel krijgt, waarvan één voorwaardelijk. De man (34) nam de agent in een wurggreep na een uit de hand gelopen alcoholcontrole bij een seksclub in het Drentse Ees.

Dat gebeurde toen de 31-jarige broer van de verdachte weigerde te blazen en agressief werd. Ondanks dat een van de agenten pepperspray gebruikte en de wapenstok inzette, bleef hij agressief. Toen hij klappen kreeg, viel zijn oudere broer de slaande agent aan. Hij werkte de man naar de grond en nam hem in een wurggreep. De agent verkeerde in doodsangst, zei de officier van justitie voor de rechtbank in Assen.