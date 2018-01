Eis: 4 jaar tegen man die vrouw 15 keer stak

Het Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar gevangenisstraf waarvan een jaar voorwaardelijk tegen de man die verdacht wordt van een poging tot doodslag op een willekeurig jonge vrouw in mei vorig jaar in Helmond.

De 22-jarige man wordt ervan verdacht dat hij in de bewuste nacht het slachtoffer van haar fiets heeft getrokken en tien tot vijftien keer met een keukenmes in haar gezicht, hals en bovenlichaam heeft gestoken. Onderdeel van de eis van het OM is de voorwaarde van een klinische opname van de verdachte.

„Zondag 28 mei 2017 zal voor altijd in het geheugen van het slachtoffer blijven staan, als de dag dat haar leven voorgoed veranderde. Haar gevoel van veiligheid, haar jeugdige onbevangenheid, haar vertrouwen in de wereld, zijn door het bizarre handelen van verdachte die nacht, blijvend aangetast,” aldus het betoog van de officier van justitie.