Eis 4 jaar cel voor witwassen van bijna 1,4 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Haarlem vier jaar gevangenisstraf geëist tegen een 48-jarige man uit China die in december op Schiphol werd gearresteerd met bijna 1,4 miljoen euro in zijn koffers. Medewerkers van de douane vonden de twee koffers vol met stapels bankbiljetten tijdens een controle in de bagagekelder.

In de koffers zaten 26.000 biljetten van 50 euro en 800 biljetten van 100 euro, in totaal 1.380.000 euro. De man, die vanuit Italië op weg was naar China, verklaarde bij de gate dat hij niet meer dan 8000 euro bij zich had. De man werd daarop aangehouden voor witwassen.

De man had wisselende verklaringen over de herkomst en de bestemming van het bedrag. Aanvankelijk verklaarde de verdachte dat het geld afkomstig was uit zijn kledingbedrijf in Italië, een dag later vertelde hij de FIOD dat hij het geld van 24 verschillende mensen had gekregen om het mee te nemen naar China en daar aan anderen te overhandigen. Ook heeft hij nog in de gevangenis geprobeerd om personen te vinden die wilden verklaren dat zij het geld legaal verdiend hadden, zo bleek uit afgetapte telefoongesprekken.

Volgens de officier van justitie kan het niet anders dan dat het geld afkomstig is van een misdrijf. Naast de celstraf eist de officier ook dat het in beslag genomen geld verbeurd wordt verklaard. De rechtbank doet op 22 juni uitspraak.